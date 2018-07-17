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- Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.


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Akmeşe Eruh operasyon Siirt terör

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