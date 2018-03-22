Siirtli 80 genç milli maçı izleyecek

SİİRT (AA) - Siirt'te 80 genç, Türkiye A Milli Futbol takımının İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı maçı izlemek üzere Antalya'ya gönderildi.
Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende, "Sporla Güçlü Yarınlara" ve "Spor Yapıyorum Ülkemi Seviyorum" projesi kapsamında gençlerin Antalya'ya gideceğini söyledi.
Gençlerin Antalya'da A Milli Futbol takımının maçını izleyeceğini belirten Taşkın, şöyle konuştu:
"Belediyemizin 9-14 yaş grupları arasında oluşturduğu mahalle takımları, bunların uzun süreli antrenmanları, eğitimleri, gezi, sinema programları dahilinde yaptığımız bir etkinlikti. Allah yollarını açık etsin. İnşallah maçı da keyifle izlerler. Ayrıca Antalya'yı da gezecekler."
Kafile yöneticisi Barış Kezer de projenin amacının gençlere milli duyguları aşılamak olduğunu söyledi.
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