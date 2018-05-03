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Siirtli "Çocuk Üniversitesi" öğrencileri Ankara gezisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

SİÜ Eğitim Fakültesince hayata geçirilen "Çocuk Üniversitesi" projesi kapsamında üniversitede bilim ve sanat eğitimi verilen 100 ortaokul öğrencisi için Ankara gezisi düzenlendi - Proje Koordinatörü Toytok: - "Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Onlar bizim geleceğimiz, onlar için ne yapsak az"

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ) Eğitim Fakültesince Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Üniversitesi" projesi ile bilim ve sanat eğitimi verilen 100 ortaokul öğrencisi için Ankara gezisi organize edildi.

Valiliğin desteğiyle SİÜ Kezer Yerleşkesi'nde uygulanan Çocuk Üniversitesi projesi sayesinde öğrenciler çocuk yaşta üniversite ile tanışma fırsatı bulurken, bilim ve sanat eğitimi aldı.

Proje kapsamında düzenlenen Ankara gezisi için uğurlanan öğrenciler, Anıtkabir ile ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesini ziyaret edecek, kentteki tarihi ve kültürel mekanları görme fırsatı bulacak.

- "Temel amaç bilim ile hayatı buluşturmak"

Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Hakan Toytok, SİÜ olarak gençlere ileriye dönük vizyon kazandırmak adına sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini, bu manada yüz güldüren sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

Toytok, "Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Onlar bizim geleceğimiz, onlar için ne yapsak az. Temel amaç bilim ile hayatı buluşturmak." dedi.

Proje kapsamında gerçekleştirecekleri Ankara gezisinde ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesini ziyaret ederek burada 24 deney yapacaklarını aktaran Toytok, öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini de aktardı.

Öğretim görevlisi Muhammet Keskin de öğrencilerin eğitimle kendilerini her geçen gün geliştirdiklerini dile getirerek, "Çocuklar burada almış oldukları estetik ve sanatsal eğitimin yanı sıra eğlenceli ve coşkulu bir şekilde zaman geçirdiler." dedi.

- "Burada hayallerimi gerçekleştirebiliyorum"

Sancaklar Ortaokulu öğrencisi Ömer Yaman, üniversiteye geldiğinden bu yana hayatında çok şeyin değiştiğini söyledi.

En büyük hayalinin mikroskopla hücreleri incelemek olduğunu ifade eden Yaman, "Buraya gelince inceleyebildim. Yani burada hayallerimi gerçekleştirebiliyorum. Burada okulumuzun olanaklarından daha fazla şeyler var." diye konuştu.

Sude Sıla Kılıçvuran da derslere bakış açısının değiştiğini, ilgisinin arttığını belirtti.

"Anlamadığım şeyleri daha fazla anlayabiliyorum. Matematikle müziği, matematikle resmi birleştiriyoruz. İki dersi birleştirince çok daha iyi anlayabiliyorum." diyen Kılıçvuran, Ankara'ya gezisinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Halide Kutlualp Ortaokulu öğrencisi Nurullah Toprak da dersleri birleştirerek işlediklerini anlatarak, bu sayede derslerin daha eğlenceli hale geldiğini kaydetti.

Alparslan Ortaokulu öğrencisi Kardelen Turhan, proje ile hayatında çok önemli gelişmeler olduğunu, bugün de Ankara'ya gidecekleri için sevinç duyduğunu kaydetti.

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