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Siirtli çocuktan Belediye Başkan Vekili Taşkın'a gül demeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

Kentte temaslarda bulunan Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın'a küçük bir kız çocuğu topladığı gül demetini uzatırken, yaşlı bir kadın da sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti Kürtçe duası ile dile getirdi

SİİRT (AA) - Siirt'te İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'a ziyaretleri sırasında küçük bir kız çocuğu topladığı gülleri verdi.

Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince vatandaşların özlemle beklediği hizmetlerin sunulması için hazırlanan projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor.

Takdir gören belediye hizmetleri toplumun her kesiminden vatandaşın da yüzünü güldürüyor.

- Gül demeti

Taşkın, beraberinde Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek ve Gökçebağ Belde Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Aydın ile Gökçebağ beldesini ziyaret etti.

Ulu Cami'de kılınan cuma namazında cami imam hatibi Ubeydullah Solmaz, yapılan hizmetlere değinerek, desteklerinden dolayı Belediye Başkan Vekili Taşkın'a teşekkür etti.

"Cami cemaatimiz soğuk kış günleri geçiriyordu. Gökçebağ Beldemiz için yorulmadan çalışmalarına devam eden ve camimizin ısıtma, halı ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan Taşkın'a teşekkür ediyorum. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum." diyen Solmaz, beldenin çok önemli hizmetlerle tanıştığını belirtti.

Koçpınar Mahalle Muhtarı Seyfettin Demir de Taşkın'ın beldenin yol, park, cami ve diğer sorunlarını çözüme kavuşturduğunu kaydetti.

Esnaf ziyareti sırasında kalabalığın arasından Taşkın'ın yanına gelen küçük bir kız çocuğu, kendisi için topladığını söylediği elindeki gül demetini Taşkın'a uzattı.

Çiçeği alan Taşkın, "Sen kendin çiçeksin zaten. Çok güzel kokuyor. Ben teşekkür etsem ve sen bunu annene götürsen olur mu?" dedi.

Küçük kızın, "Olmaz" yanıtı üzerine Taşkın, "O zaman bunu suya koyayım, oğluma götüreyim." ifadesini kullandı.

Taşkın, vatandaşları gülümseten sohbet sonunda küçük kıza oyuncak hediye etti.

- Kürtçe dua

Vatandaşlarla sohbet eden Taşkın'ın yanına gelen yaşlı bir kadın da hizmetlerden duyduğu memnuniyeti Kürtçe dua ederek dile getirdi.

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Ceyhun Dilşad Taşkın Gökçebağ Siirt

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