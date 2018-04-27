Siirtli çocuktan Belediye Başkan Vekili Taşkın'a gül demeti

SİİRT (AA) - Siirt'te İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'a ziyaretleri sırasında küçük bir kız çocuğu topladığı gülleri verdi.
Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince vatandaşların özlemle beklediği hizmetlerin sunulması için hazırlanan projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor.
Takdir gören belediye hizmetleri toplumun her kesiminden vatandaşın da yüzünü güldürüyor.
- Gül demeti
Taşkın, beraberinde Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek ve Gökçebağ Belde Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Aydın ile Gökçebağ beldesini ziyaret etti.
Ulu Cami'de kılınan cuma namazında cami imam hatibi Ubeydullah Solmaz, yapılan hizmetlere değinerek, desteklerinden dolayı Belediye Başkan Vekili Taşkın'a teşekkür etti.
"Cami cemaatimiz soğuk kış günleri geçiriyordu. Gökçebağ Beldemiz için yorulmadan çalışmalarına devam eden ve camimizin ısıtma, halı ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan Taşkın'a teşekkür ediyorum. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum." diyen Solmaz, beldenin çok önemli hizmetlerle tanıştığını belirtti.
Koçpınar Mahalle Muhtarı Seyfettin Demir de Taşkın'ın beldenin yol, park, cami ve diğer sorunlarını çözüme kavuşturduğunu kaydetti.
Esnaf ziyareti sırasında kalabalığın arasından Taşkın'ın yanına gelen küçük bir kız çocuğu, kendisi için topladığını söylediği elindeki gül demetini Taşkın'a uzattı.
Çiçeği alan Taşkın, "Sen kendin çiçeksin zaten. Çok güzel kokuyor. Ben teşekkür etsem ve sen bunu annene götürsen olur mu?" dedi.
Küçük kızın, "Olmaz" yanıtı üzerine Taşkın, "O zaman bunu suya koyayım, oğluma götüreyim." ifadesini kullandı.
Taşkın, vatandaşları gülümseten sohbet sonunda küçük kıza oyuncak hediye etti.
- Kürtçe dua
Vatandaşlarla sohbet eden Taşkın'ın yanına gelen yaşlı bir kadın da hizmetlerden duyduğu memnuniyeti Kürtçe dua ederek dile getirdi.
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi
İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay
Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!
Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum