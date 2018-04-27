Siirtli çocuktan Belediye Başkan Vekili Taşkın'a gül demeti

"Cami cemaatimiz soğuk kış günleri geçiriyordu. Gökçebağ Beldemiz için yorulmadan çalışmalarına devam eden ve camimizin ısıtma, halı ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan Taşkın'a teşekkür ediyorum. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum." diyen Solmaz, beldenin çok önemli hizmetlerle tanıştığını belirtti.

Ulu Cami'de kılınan cuma namazında cami imam hatibi Ubeydullah Solmaz, yapılan hizmetlere değinerek, desteklerinden dolayı Belediye Başkan Vekili Taşkın'a teşekkür etti.

Taşkın, beraberinde Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek ve Gökçebağ Belde Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Aydın ile Gökçebağ beldesini ziyaret etti.

Takdir gören belediye hizmetleri toplumun her kesiminden vatandaşın da yüzünü güldürüyor.

Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince vatandaşların özlemle beklediği hizmetlerin sunulması için hazırlanan projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor.

Koçpınar Mahalle Muhtarı Seyfettin Demir de Taşkın'ın beldenin yol, park, cami ve diğer sorunlarını çözüme kavuşturduğunu kaydetti.

Esnaf ziyareti sırasında kalabalığın arasından Taşkın'ın yanına gelen küçük bir kız çocuğu, kendisi için topladığını söylediği elindeki gül demetini Taşkın'a uzattı.

Çiçeği alan Taşkın, "Sen kendin çiçeksin zaten. Çok güzel kokuyor. Ben teşekkür etsem ve sen bunu annene götürsen olur mu?" dedi.

Küçük kızın, "Olmaz" yanıtı üzerine Taşkın, "O zaman bunu suya koyayım, oğluma götüreyim." ifadesini kullandı.

Taşkın, vatandaşları gülümseten sohbet sonunda küçük kıza oyuncak hediye etti.

- Kürtçe dua

Vatandaşlarla sohbet eden Taşkın'ın yanına gelen yaşlı bir kadın da hizmetlerden duyduğu memnuniyeti Kürtçe dua ederek dile getirdi.

