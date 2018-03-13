Siirtli kadınlar pasta yapmayı öğreniyor

Siirt’te açılan pasta yapımı ve sunum öğrenme kursuna kayıt yaptıran kadınlara pasta yapımının ve sunumunun yanı sıra çeşitli hamur işleri ve teknikleri öğretiliyor.
Siirt’te Orhan Doğan Parkı Belediye Kadın Merkezinde açılan sertifikalı pasta yapımı ve sunum öğrenme kursuna 12 kadın kayıt yaptırdı. Haftanın 5 günü pasta yapımının ve sunumunun yanı sıra çeşitli hamur işlerinin yapımı ve teknikleri de öğretiliyor. Kursun, mutfağı seven kadınların teorik ve pratik bilgi ihtiyacına cevap verebilmek için açıldığını ifade eden pasta yapım ve sunum kursu öğreticisi Hale Onur, “Bu da aynı zamanda kadınların ev ortamından biraz uzaklaşarak sosyalleşmelerine, yeni arkadaşlıklar edinip stresli yaşamdan uzaklaşmalarına, pasta tekniklerini öğrenerek el becerisi kazanmalarına vesile olacak. Kursiyerler hem hoş vakit geçirip hem de öğreniyorlar. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşın’a teşekkür ederim” dedi.
“Kursa gelmek keyif verici”
Kursa gelmenin kendisi için büyük bir keyif olduğunu ifade eden kursiyer Simge Yılmaz, “Kursta farklı arkadaşlar edindik. Yeni bir ortam, yeni bir çevre ve belediyemizin vermiş olduğu imkanlardan yararlanmak çok güzel. Burada bu imkanların sunulması güzel oluyor. Mutluyuz” diye konuştu.
Pasta yapmayı çok sevdiğini söyleyen kursiyerlerden Melek Kayış ise kurstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:
“Kursun bünyesine dahil olmak benim için de çok iyi oldu. Burada arkadaşlarımızla beraber çok güzel pastalar yapıyoruz.”
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