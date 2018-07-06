HABER

Siirtliler Eylül ve Leyla için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

Siirtliler Eylül ve Leyla için yürüdü

SİİRT (AA) - Siirt'te vatandaşlar, Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile Ağrı'da, dedesine bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için gösteri düzenlendi.

Aralarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının taraftarlarının da bulunduğu gruptakiler, Güres Caddesi'ndeki Sancaklar İlkokulu önünde "Çocuklar ölmesin maçlara gelsin" şeklinde slogan atarak Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Genç Fenerbahçeliler Derneği Siirt Temsilcisi İlyas Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk kaçırma ve istismar olaylarına karşı Siirtli taraftarlar olarak tepki gösterdiklerini söyledi.

Çocukların yerinin annelerinin kucağı olduğunu belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"Çocukların yeri 1,5 metrelik çukurlar değil, oyun bahçeleri, oyun parklarıdır. Lütfen herkes bu konuda duyarlı olsun. Herkes çocuğuna sahip çıksın, her yabancıyla oynatmasın. Hem kendi çocuklarımıza hem de komşularımızın çocuklarına sahip çıkalım. Çocuk susar ama biz susmayalım. Gördüklerimizi polise, jandarmaya bildirelim, duyarsız olmayalım."

Ultraslan Siirt koordinatörü Mesut Karanfil de çocuk ölümlerine tepki göstermek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Bu olaylar karşısında sessiz kalmak istemediklerini dile getiren Karanfil, "Kimsenin çocuğunun ölmesini istemiyoruz. Son zamanlarda yaşanan bu olaylar bizi çok üzdü. İstismar ve çocukların kaçırılması bizi üzdü. Siirt'te ve diğer illerde bulunan çocuk parklarına güvenlik kamera sistemi istiyoruz. En azından orada olup bitenleri görebiliriz, içimiz rahat olur. Ailelerin de çocuklarını iyi bir şekilde takip etmelerini istiyoruz" dedi.

Gruptakiler konuşmaların ardından dağıldı.

PARTNERSokaklarda kendinden geçtiSokaklarda kendinden geçti
Başbakan Binali Yıldırım'dan veda pozu sonrası basın mensuplarına: Hadi ikileyinBaşbakan Binali Yıldırım'dan veda pozu sonrası basın mensuplarına: Hadi ikileyin
Van Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldıVan Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eylül Yağlıkara Leyla Aydemir protesto Siirt yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Demet Akalın: Altımı çekmeye çalışma boşuna...

Demet Akalın: Altımı çekmeye çalışma boşuna...

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

İlginizi Çekebilir

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu ile ilgili gözden kaçan detayı CHP’li Hüseyin Sağ açıkladı!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu ile ilgili gözden kaçan detayı CHP’li Hüseyin Sağ açıkladı!

Türkiye Eylül ve Leyla'ya ağlarken Pepee'den çok önemli kampanya

Türkiye Eylül ve Leyla'ya ağlarken Pepee'den çok önemli kampanya

Tayfun Aktaş davasında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Ali Ağaoğlu'ndan şaşırtan açıklama!

Tayfun Aktaş davasında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Ali Ağaoğlu'ndan şaşırtan açıklama!

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.