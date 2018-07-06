Siirtliler Eylül ve Leyla için yürüdü

SİİRT (AA) - Siirt'te vatandaşlar, Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile Ağrı'da, dedesine bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için gösteri düzenlendi.

Aralarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının taraftarlarının da bulunduğu gruptakiler, Güres Caddesi'ndeki Sancaklar İlkokulu önünde "Çocuklar ölmesin maçlara gelsin" şeklinde slogan atarak Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Genç Fenerbahçeliler Derneği Siirt Temsilcisi İlyas Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk kaçırma ve istismar olaylarına karşı Siirtli taraftarlar olarak tepki gösterdiklerini söyledi.

Çocukların yerinin annelerinin kucağı olduğunu belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"Çocukların yeri 1,5 metrelik çukurlar değil, oyun bahçeleri, oyun parklarıdır. Lütfen herkes bu konuda duyarlı olsun. Herkes çocuğuna sahip çıksın, her yabancıyla oynatmasın. Hem kendi çocuklarımıza hem de komşularımızın çocuklarına sahip çıkalım. Çocuk susar ama biz susmayalım. Gördüklerimizi polise, jandarmaya bildirelim, duyarsız olmayalım."