HABER

Siirt'te 1 yıldan beri aylık 1000 lira harcayarak sokak köpeklerini besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

SİİRT merkezde özel bir hastanede Biyokimya Uzmanı olan Sadık Top, 1 yıldan beri bir dönem şiddetli çatışmaların yaşandığı Botan vadisinde, kaderlerine terk edilen sokak köpeklerine sahip çıkıyor.

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT merkezde özel bir hastanede Biyokimya Uzmanı olan Sadık Top, 1 yıldan beri bir dönem şiddetli çatışmaların yaşandığı Botan vadisinde, kaderlerine terk edilen sokak köpeklerine sahip çıkıyor. Aylık 1000 lira harcayarak aldığı et ve kemiklerle haftata iki kez köpeklere götürüp onları elleriyle besliyor. Botan vadisinde yaklaşık 40 başı boş köpek olduğunu ifade eden Top, bu köpekler için ayda 1000 lira civarında bir para harcadığını kaydederek, "Ben ve bana destek olan arkadaşlarım bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Sokak hayvanları aktivisleri bana destek oluyor ve bunu seve seve yapıyoruz" dedi. Özel bir hastanede, 2006 yılından beri görev yapan Biyokimya Uzmanı Sadık Top, il merkezinde ve kent dışındaki başıboş köpeklere sahip çıkarak haftada iki kez olmak üzere onları besliyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Siirt'e gelen iki çocuk babası Top, 2006 yılından bu yana beslediği başıboş köpek sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Ankara'dan Siirt'e 2006 yılında geldim ve özel bir hastanede halen çalışmaktayım. O yıllarda Siirt'te kaderlerine terk edilen hayvan sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Ama, yıllar ilerledikçe bu sayı arttı. Bir vatandaş olarak vicdanen rahatsızlık duydum ve onları beslemeye hala devam ediyorum" dedi. Siirt merkeze bağlı yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Botan vadisinde sahipsiz köpeklerin olduğunu öğrendiğini ve yaklaşık 1 yıldan fazla buraya gelerek, kasap ve marketlerden aldığı yemler ile onları beslemeye devam ettiğini söyleyen Sadık Top, "Bir yıldır Botan vadisinde bulunan sokak köpeklerine daha doğrusu, buralara atılan hasta, yaralı veya sağlam köpeklere besin desteği sağlıyorum, onları beslemeye çalışıyorum. Haftada bazen bir veya iki sefer gelerek besliyorum. Siirt'ten bana bu tavuk kemikleri veya kasaplarda işe yaramayan kemik ve ciğerleri topluyorum. Zaman zaman kendileri veriyorlar, bazen de kendi param ile ben alıyorum ve aldıklarım gıdaları buradaki sokak hayvanlarına veriyorum" diye konuştu. Botan vadisinde yaklaşık 40 başı boş köpek olduğunu ifade eden Top, bu köpekler için ayda 1000 lira civarında bir para harcadığını söyledi. Kendisi ve destek olan arkadaşlarının bu işi gönüllü yaptığını söyleyen Sadık Top, "Sokak hayvanları aktivisleri bana destek oluyor ve bunu seve seve yapıyoruz. Bu işin bizim mesleğimiz ile hiç ilgisi yok. Oysa ben isterdim ki benim yerime veteriner fakültesinin asistanları, öğrencileri ve hatta içimizde belediyeden bir görevli arkadaşımız olsun. Gelsin bizim gördüğümüz manzarayı onların da görmesini isterim. Ama ben bu işe devam edeceğim ve sokak köpeklerini bu vadilere gelerek besleyeceğim. Botan vadisinin haricinde Siirt'in Başur ve Kezer alanlarında bulunan köpekleri beslemeye başlayacağım. Ben bu arada yaklaşık bu iş için ayda 1000 lira harcıyorum. Aracım olmadığı için ticari taksi kiralayarak buralara geliyorum" dedi.

PARTNERSöylediklerinize gülüp geçiyorumSöylediklerinize gülüp geçiyorum
Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada
Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Mahkemede rezalet! Öz kızlarını istismar eden babaya iyi hal indirimi

Mahkemede rezalet! Öz kızlarını istismar eden babaya iyi hal indirimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.