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Siirt'te, 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Siirt'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlandı.

Haber-Kamera Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAKSİİRT, (DHA)Siirt'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlandı. Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı eski Hükümet Konağı önünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara, Vali vekili Aziz Onur Aydın, Garnizon Komutan vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Siirt Belediye Başkan vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Baro Başkanı Nizam Dilek ile çok sayıda davetli katıldı. Kutlama programında, öğrencilerin sergilediği çeşitli gösterilerle coşkulu anlar yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular, vatandaşlara karanfil dağıttı. Daha sonra yapılan judo, taekwondo ve jimnastik gösterimi büyük bir beğeni ile izlendi. Tören, halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

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