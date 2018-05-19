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Siirt'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

SİİRT'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle, coşkuyla  kutlandı.

Siirt'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı 

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlandı.
Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için eski Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Vekili Aziz Onur Aydın, Garnizon Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Baro Başkanı Nizam Dilek ile çok sayıda davetli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından kutlama programında, öğrencilerin sergilediği çeşitli gösterilerle coşkulu anlar yaşandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular, vatandaşlara karanfil dağıttı. Daha sonra yapılan judo, tekvando ve jimnastik gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi. Tören, halk oyunu ekibinin gösterisi ile sona erdi.

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Siirt'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Siirt'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Siirt'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

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