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Siirt'te 2 bin 500 kişiye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 22:18 | Son Güncelleme

Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Bilgen anısına iftar verildi

SİİRT (AA) - Siirt'te, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Bilgen anısına 2 bin 500 kişiye iftar verildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Siirt İnsani Yardım Derneği tarafından Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Bilgen anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 8'incisi organize edilen iftar yemeğine 2 bin 500 kişi katıldı.

Sancaklar Ortaokulu bahçesinde düzenlenen "Halil İbrahim Sofrası" iftarına katılan İbrahim Bilgen'in oğlu ve Siirt İnsani Yardım Derneği yöneticisi Yusuf Bilgen, her yıl geleneksel şekilde babası adına düzenlenen iftara bu yıl 2 bin 500 kişinin katılmasının, insanların Filistin şehidini nasıl sahiplendiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

İftar programına yoğun ilgi gösterildiğini belirten Bilgen, şöyle konuştu:

"İnşallah bu iftarı bir gün halkımızla birlikte Kudüs'te yapacağız. İftarımıza binlerce katılım var. Biz burada sadece iftar yapmak ve halkımızın karnını doyurmakla kalmıyoruz. Asıl amacımız, hem Filistin şehidimizin vesilesiyle günümüzde Kudüs'te yaşanan olumsuzlukların hatırlatmak, zihinlerde taze tutmak ve oranın kurtuluşuna bir nebze olsun katkıda bulunmaktır."

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Siirt İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Siirt İns Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen

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