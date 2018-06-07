Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında düzenlenen Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan operasyonunda teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist sağ yakalandı.
Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü operasyon sürüyor.
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