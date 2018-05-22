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Siirt'te 3 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 20:35 | Son Güncelleme

Siirt'te 3 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Siirt-Bitlis sınırındaki Tandır Dağı bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 terörist, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
baykan operasyon Siirt

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