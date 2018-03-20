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Siirt’te 30 yıl önce terörden kaçan vatandaşlar ilk kez hizmete kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın baskılarından 1990’lı yıllarda Eruh ilçesinin Dağdöşü ve Dadaklı köylerinden göç ederek Afet Evler Mahallesinde kendileri için yaptırılan konutlara yerleşen vatandaşlar, 25-30 yıl sonra ilk kez altyapı ve parke taşı hizmetlerine kavuştu.İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Siirt Belediyesine Başkan Vekili atanan Ceyhun Dilşad Taşkın, yaklaşık 50 ikametin bulunduğu mahallede tamamlanan altyapı ve devam eden parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi, mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Siirt’te 30 yıl önce terörden kaçan vatandaşlar ilk kez hizmete kavuştu

Terör örgütü PKK’nın baskılarından 1990’lı yıllarda Eruh ilçesinin Dağdöşü ve Dadaklı köylerinden göç ederek Afet Evler Mahallesinde kendileri için yaptırılan konutlara yerleşen vatandaşlar, 25-30 yıl sonra ilk kez altyapı ve parke taşı hizmetlerine kavuştu.
İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Siirt Belediyesine Başkan Vekili atanan Ceyhun Dilşad Taşkın, yaklaşık 50 ikametin bulunduğu mahallede tamamlanan altyapı ve devam eden parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi, mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Bir kadın tandırda pişirdiği ekmeği Başkan Taşkın ve beraberindekilere ikram etti. Bir mahalle sakini de alt ve üstyapıya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, çocuklar için de bir oyun parkı yapılması talebinde bulundu.

"Vatandaşın yüzünün gülmesi bizi mutlu ediyor"
Yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Taşkın, vatandaşın yüzünün gülmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktardı. Taşkın, "Afetevler Mahallesi’ndeyiz. Özellikle 90 yıllarında Eruh ilçemizin kırsalından gelip buraya yerleşmiş korucularımızın bulunduğu bu mahalle bize keyif verdi. İnşallah ihtiyaçlar, imkanlar çerçevesinde çözüme kavuşacaktır. Kış ayları içerisinde burayı ziyaret etiğimizde bizden altyapı ve parke taşı talebinde bulundular. Bugün de bunları gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 25 bin metrekare dolayında parke yapıyoruz, yarısını bitirdik. Vatandaşın yüzünün gülmesi bizi mutlu ediyor" dedi.

Siirt’te 30 yıl önce terörden kaçan vatandaşlar ilk kez hizmete kavuştu

Siirt’te 30 yıl önce terörden kaçan vatandaşlar ilk kez hizmete kavuştu

Siirt’te 30 yıl önce terörden kaçan vatandaşlar ilk kez hizmete kavuştu

Siirt’te 30 yıl önce terörden kaçan vatandaşlar ilk kez hizmete kavuştu

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