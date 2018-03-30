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Siirt'te 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, PKK'lı teröristlerin saldırıyı gerçekleştiği Eruh ilçesindeki üst bölgesinde incelemelerde bulundu, yaralanan asker ve güvenlik korucularını hastanede ziyaret etti - Soylu: "Söz konusu bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist ile de temas sağlandı"

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırının ardından başlatılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Bakan Soylu, Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 4 asker ve 3 güvenlik korucusunun yaralandığı üst bölgesini ziyaret etti.

Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay da eşlik etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, saldırının ardından başlatılan operasyona katılan güvenlik güçlerine telsiz üzerinden, şunları söyledi:

"Başımız sağolsun. Şehitlerin kanını yerde bırakmadığınız için Allah sizden razı olsun. Buralarda hiçbir noktada bunlara hayat hakkı vermememiz lazım. Bizim evlatlarımızın kanını bunların yanına koymamak lazım. Acımasız olacaksınız hem de sonsuza kadar bunlara karşı acımasız olacaksınız."

Soylu daha sonra saldırıda yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 4 asker ve 3 güvenlik korucusunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada asker ve güvenlik korucularıyla bir süre konuşan Soylu, "Söz konusu bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist ile de temas sağlandı." ifadelerini kullandı.

Hastanedeki ziyaretlere Orgeneral Çetin, Vali Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay ile Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da eşlik etti.

Siirt'in Ormanardı köyü mevkisinde bu sabah yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt

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