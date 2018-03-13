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Siirt'te 6'ncı kattan düşen çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

Siirt'te 6'ncı kattan düşen çocuk ağır yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te 6'ncı kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi'ndeki evlerinde balkona çıkan 3 yaşındaki Hasan Azrak, dengesini kaybederek 6. kattan düştü.

Ağır yaralanan Azrak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Siirt Devlet Hastanesi yüksekten düşme

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