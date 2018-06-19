Siirt'te askeri araca EYP'li saldırı: 1 şehit, 2 yaralı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği, Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ile 1 uzman onbaşının şehit olduğu, 2 uzman çavuşun yaralanmasını ardından bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Yassıdağ (Çirav) bölgesinde dün saat 20.00'den itibaren icrasına başlanan, 'Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-38 operasyonunda' bugün sabah saat 01.55 sıralarında yaya intikal halindeki JÖH timinin, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenmiş olan basma düzenekli el yapımı patlayıcıya bastığı belirtildi. Patlama sonucu 3 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne ivedilikle intikal ettirilmiştir. Ağır yaralı jandarma Uzman Onbaşı B.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay ile ilgili Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz."

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