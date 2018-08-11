Siirt'te bağ ve bahçe yangını

SİİRT (AA) - Siirt'in Gökçebağ beldesinde, bağ ve bahçelerde çıkan yangında yaklaşık 7 hektar alan zarar gördü.

Beldedeki bir tarlada henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, çevredeki bağ ve bahçelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, UMKE ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler alevleri kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti. Araçların giremediği bölgelerde ise vatandaşlar kendi çabalarıyla alevleri söndürmeye çalıştı.

Kontrol altına alınan yangında, çok sayıda fıstık ağacının da yer aldığı yaklaşık 7 hektarlık arazi zarar gördü.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da yangın bölgesine giderek, bağ ve bahçe sahipleriyle görüştü.

Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Devletimizin bütün imkanlarını seferber ettik. Yaklaşık 50'ye yakın araçla yangına müdahale ettik." ifadesini kullandı.

