Siirt'te balkondan düşen kişi öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te balkondan düşen şahıs yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 4. kattaki evinin balkonundan etrafı seyreden 57 yaşındaki Mehmet Sabri Kılıçer, dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Ağır yaralanan Kılıçer, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılıçer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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