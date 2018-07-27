Siirt'te çıkan yangında 140 koyun telef oldu

SİİRT (AA) - Siirt’te iki ahırda çıkan yangında 140 koyun telef oldu.
Siirt merkez Çal Mahallesi'nde Cüneyt Keşli'ye ait 2 ahırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında 140 koyun telef oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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