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Siirt'te çıkan yangında 140 koyun telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 20:42 | Son Güncelleme

Siirt'te çıkan yangında 140 koyun telef oldu

SİİRT (AA) - Siirt’te iki ahırda çıkan yangında 140 koyun telef oldu.

Siirt merkez Çal Mahallesi'nde Cüneyt Keşli'ye ait 2 ahırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında 140 koyun telef oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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koyun Siirt yangın

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