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Siirt'te dereye giren çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 19:07 | Son Güncelleme

Siirt'te dereye giren çocuk boğuldu

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde yüzmek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeden geçen Bitlis Deresi'ne giren Enes Gökalp, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekipler ile yakınlarının yaptığı aramalarda, dereye girdiği yerin yakınlarında Gökalp'in cesedine ulaşıldı.

Çocuğun cesedi, otopsi için Baykan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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