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Siirt'te devrilen motosikletteki 2 uzman çavuş yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 20:02 | Son Güncelleme

Siirt'te devrilen motosikletteki 2 uzman çavuş yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te motosikletin devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş yaralandı.

Beytullah Pacal (23) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Kezer Çayı mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki Cihan Deliacı 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzman çavuş olan Pacal ve Deliacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kazası Siirt yaralı

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