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Siirt’te FETÖ’den 332 sanığın yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Siirt’te aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88’i tutuklu, 332 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi.Siirt’te, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde valiliği kuşatmaya geldikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan ve aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88’i tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Siirt’te aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88’i tutuklu, 332 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi.
Siirt’te, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde valiliği kuşatmaya geldikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan ve aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88’i tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi. Siirt 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ek ifade veren tutuklu sanıklardan Aydın Koç, dönemin Eruh 2. Tabur Komutanı Yarbay İsmet Cehreli’nin, "Uçak gelecek. Sizi nereye götürürse oraya gideceksiniz" dediğini, dönemin 3’üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek’in de, "Kanunsuz da olsa emirlere itaat edeceksiniz” dediğini ileri sürerek, emirlere uymadığını savundu.
Duruşmaya, diğer sanıkların ifadelerinin ardından ara verildi.

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