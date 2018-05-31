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Siirt'te fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

Siirt'te fuhuş operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Siirt Devlet Hastanesinde çalışan bazı personelin, para karşılığı fuhuşa yönelik yer ve müşteri temini gerçekleştirdiği şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine zanlıların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışma sonucunda Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda, Siirt Devlet Hastanesine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, veri hazırlama memurları S.E. ve O.K, sağlık memuru S.E. ve temizlik görevlisi M.Ç. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyonu Siirt Siirt Devlet Hastanesi

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