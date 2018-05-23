Siirt'te gündüz boş olan caddeler, iftar sonrası dolup taşıyor

HABER-KAMERA Turan KOYUNCU -Mehmet Yücel DURAKSİİRT, (DHA)Ramazan ayının gelmesi ile beraber Siirt kent merkezinde bulunan çok sayıda esnaf ve vatandaşlar, havaların sıcak olmasından dolayı gündüzleri öğlen saatlerine kadar evlerinden çıkmıyor. Kentte lokantaların büyük bölümü kapalı, oruç tutmayanlar ise evlerine gidip yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Gündüz hayalet şehrine dönen Siirt'te iftar sonra ise büyük bir canlılık yaşanıyor. İftarlarını açan vatandaşlar iftar sonrası düzenlenen etkinliklere, park ve bahçelere akın ediyor. Ramazan ayında sahur vaktine kadar dışarda olduklarını belirten Siirtli kadınlar, geceleri gündüze, gündüzlerin de gece gibi olduğunu söyledi. Ramazan ayında öğle saatlerine kadar yatarak dinlendiklerini ve öğleden sonra da ev işlerini yaparak zaman geçirdiklerini anlatan kadınlar, Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayımız çok güzel geçiyor. Biz ev hanımları gündüzleri öğle saatlerine kadar yatıyoruz, öğleden sonra ev işleri ve iftar yemeği hazırlığına başlıyoruz. Zamanımızın çoğu bu şekilde geçiyor. İftarımızı açtıktan sonra da park ve bahçelere akın ediyoruz. Ancak son iki yıldır belediyenin organize ettiği şenlikler, bizler için büyük bir sosyal etkinlik oldu. Bizler iftar sonrası 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlen etkinliklere katılarak burada sahur vaktine kadar vakit geçiyoruz. Ramazan ayından önce Siirt'te kadınlar bu saatte kadar dışarda kalmazdı dedi. BAKKALLAR, FIRINLAR VE LOKANTALAR KAPALI Yemek sektöründe hizmet veren Siirt esnafı, kent nüfusunun çoğunun oruçlu olduğunu, oruç tutmayanların ise evlerine giderek yemek ihtiyaçlarını giderdiği için işyerlerini iftar saatine kadar açmadıklarını söyledi. Siirtliler'in büyük oranda oruç tuttuğunu anlatan vatandaşlar, Siirt'te küçüğünden büyüğüne kadar tüm vatandaşlar oruç tutuyor. Bu sebepten ötürü kent merkezinde bulunan birçok lokantalar kapalıdır. Oruç tutmayan ve yemek ihtiyaçlarını gidermek isteyen çok sayıda vatandaş ise ramazan ayında evlerine giderek diriyorlar. Buda oruç tutan insanlara bir saygı gösterisidir. Lokantalar ise gündüzleri tam gün kapalıdır ancak iftar saatine doğru iş yelerini açarak vatandaşların iftar açmalarını bekliyorlar. Bu uygulama bir çok şehirde yok bazı şehirlerde lokantalar açık olduğunu görüyoruz ancak ilimizde böyle bir şey mümkün değildir diye konuştu. SİİRTLİ KADINLAR MEYDANA AKIN EDİYOR Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, düzenledikleri 2'inci Geleneksel Ramazan Ayı etkinliklerine özellikle Siirtli kadınların geldiğini ve burada sahur vaktine kadar kaldıklarını söyledi. Etkinliklerle ilgili bilgi veren Taşkın, Gördüğünüz gibi Siirt'in Demokrasi Meydanında halkımızın büyük ilgisi katılımı ile ramazanın manevi iklimini en güzel bir şekilde hep birlikte yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi gecenin bu saatine rağmen vatandaşlarımızın bu katılımıyla keyifli bir zaman diliminden geçiyoruz. Allah huzurumuzu arttırsın gece yarılarına kadar özellikle bayanların çok ciddi ilgi gösterdiğini keyifle izliyoruz. Bu akşam ciddi bir yağmur olmasına rağmen değerli sanatçılarımızı izlemek üzere vatandaşlarımız ayrılmadılar. Yağmura rağmen müthiş bir kalabalık ile programlarımızı izlediler. Siirtli bayanlar burada sahur vaktine kadar zamanlarını rahat bir şekilde geçiriyorlar buda bizleri son derece memnun ediyor ve bu meydandan günde 2 bin kişiye iftar yemeği veriyoruz ifadesini kullandı. G

