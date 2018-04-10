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Siirt'te güvenlik korucularına yıldırım isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 21:18 | Son Güncelleme

Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde, yıldırım isabet eden 7 güvenlik korucusu yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde, yıldırım isabet eden 7 güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde görevli güvenlik korucularına yıldırım isabet etti.

Olayda 7 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı güvenlik korucuları Siirt'teki hastanelere kaldırıldı.

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güvenlik korucusu Siirt

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