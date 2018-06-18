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Siirt'te iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

Siirt'te iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürgöze köyünde akraba 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu biri kadın 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kurtalan ve Siirt devlet hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurtalan Siirt Silahlı kavga

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