Siirt'te iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürgöze köyünde akraba 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu biri kadın 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kurtalan ve Siirt devlet hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

