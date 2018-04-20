Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vedat Acar'ın (26) kullandığı 34 VE 8052 plakalı otomobil, Baykan-Bitlis karayolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 PU 0755 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Acar ile otomobilde bulunan Sibel (32), İkra (8) ve Tuğru Acar (3) yaralandı.
AFAD ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı
Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Okuyucu Yorumları 0 yorum