Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Acar'ın (26) kullandığı 34 VE 8052 plakalı otomobil, Baykan-Bitlis karayolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 PU 0755 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Acar ile otomobilde bulunan Sibel (32), İkra (8) ve Tuğru Acar (3) yaralandı.

AFAD ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.