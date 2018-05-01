Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adil Çiftçi'nin kullandığı 34 JZ 9365 plakalı otomobil Siirt Çevreyolu'nda Cüneyt Nas'ın kullandığı 06 ADG 290 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler Çiftçi ve Nas ile otomobillerde bulunan Mümin Karaali, Ekrem Çiçek ve Fesih Soylu yaralandı.
Çiftçi ve Nas, sıkıştıkları otomobillerden AFAD ve UMKE ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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