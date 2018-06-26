Siirt'te işçiler vinçten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde köprü yapımında kullanılan vinçten düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beğendik beldesinde Beğendik Köprüsü yapımında çalışan işçilerden Ümit Çağur ve Olcay Çetin vincin sepet kısmındayken dengelerini kaybetti. Kendilerine bağlı zincirlerin kopması sonucu yüksekten zemine düşen işçiler ağır yaralandı.

Yaralı işçilerden Çağur, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Pervari Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Çetin de Pervari'de yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

