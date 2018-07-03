HABER

Siirt'te kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:35 | Son Güncelleme

Siirt'te kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları sürüyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolduğu belirtilen zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Güleçler köyündeki evinden önceki gün babasına ait eşekle ayrılan ve akşam eve dönmeyen Oral'ın bulunması için bölgede jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.

Arama çalışmalarına Bitlis'ten gelen dalgıç ekipler ile güvenlik korucuları ve vatandaşlar da destek veriyor.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Mahalleli, mühimmat fabrikası için ÇED toplantısı yaptırmadıMahalleli, mühimmat fabrikası için ÇED toplantısı yaptırmadı
Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma çalışması Kayıp Çocuk Siirt

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Mardin'de 3 yıl önce kaybolan Minik Ecrin'in ailesi: Kendi acımızı unuttuk Leyla ve Eylül'e ağlıyoruz

Mardin'de 3 yıl önce kaybolan Minik Ecrin'in ailesi: Kendi acımızı unuttuk Leyla ve Eylül'e ağlıyoruz

Enflasyon ne kadar oldu? Enflasyon yükseliyor! (ÜFE/TÜFE)

Enflasyon ne kadar oldu? Enflasyon yükseliyor! (ÜFE/TÜFE)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.