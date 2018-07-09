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Siirt'te korucu noktasına saldırıya soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 21:14 | Son Güncelleme

Siirt'te korucu noktasına saldırıya soruşturma

SİİRT (AA) - Siirt Valiliği tarafından, Pervari ilçesinde bir güvenlik korucusu noktasına yapılan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 7 Temmuz günü saat 01.30'da Pervari İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Palamutlu köyü Kilis mezrası Benavulat Tepe mevkisinde bulunan güvenlik korucusu noktasına yapılan hain saldırıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bazı basın yayın organları ile sosyal medya üzerinden olayla ilgili yapılan haberlerin asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik korucusu Pervari Siirt

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