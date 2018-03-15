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Siirt’te mazgal ve rögarlar temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon (SİSKİ) Müdürlüğü tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep olan mazgal ve rögarları temizliyor.SİSKİ tarafından, şehir merkezinde bulunan yağmursuyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıklar temizleniyor.

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon (SİSKİ) Müdürlüğü tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep olan mazgal ve rögarları temizliyor.
SİSKİ tarafından, şehir merkezinde bulunan yağmursuyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıklar temizleniyor. SİSKİ Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerimizin çalışmalarıyla temizleniyor. Kanalizasyon şebekeleri için gerçekleştirdiğimiz rögar temizleme çalışmaları esnasında kanalizasyonlardan pet şişeler, çöp poşetleri gibi birçok yabancı madde çıkardık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yaşanan bu durum, şehir hayatını olumsuz etkilemekle birlikte şebekelere de zarar vermektedir. SİSKİ Müdürlüğü olarak bu durumu önlemek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” denildi.

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