Siirt’te otomatik sulama sistemi kuruluyor

Siirt Belediyesi tarafından yürütülen “Yeşil Bir Siirt” projesi kapsamında, çimlendirilerek fidan ve süs bitkilerin ekildiği kent girişindeki orta göbek yeşil alana dönüştürülerek, buraya kumanda sistemi ile çalışan Pop-Up türü otomatik sulama sistemi kuruluyor.

Park ve Bahçeler Müdürü Muhdi Eldemir, Siirt’i güzelleştirme adına kent genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında kent girişindeki 4 yol kavşağında son teknoloji sistem olan otomatik sulama sistemi çalışmasının başlatıldığını belirterek, “Yeşil bir Siirt diye adlandırdığımız projemiz kapsamında ilimize kazandırılan yeşil alanlarımıza dizi çalışmalar başlattık. Pop-Up sistemi toprak altına döşenmiş sprink (fiskiyelerin) basınçla beraber toprağın üstüne çıkıp yeşil alanı suladıktan sonra tekrar toprağın altına geri dönmesidir. Bu otomatik kurulumla birlikte ağaçlandırma çalışması yapılacak. Bu alanımıza ayrıca Çınar ve süs eriği türde ağaç ve fidan dikim gerçekleştireceğiz. Bu sistemin bir faydası da şu ki, otomatik sistem sabah erken saatlerinde sisteme gireceğinden bitkiye verilen suyun buharlaşması ve güneşten etkilenmesi engellenecek” dedi.