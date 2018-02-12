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Siirt'te pikap devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:26 | Son Güncelleme

Siirt'te pikap devrildi: 6 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turan Gündüz (35) yönetimindeki 34 KG 0364 plakalı pikap, Siirt-Şirvan karayolunun Maden Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Gündüz ile pikapta bulunan Yakup ve Ali Tay, Murat Durmaz (28), Mehmet Şerif Özdemir ve Abdurrezak Ertonga yaralandı.

UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
inşaat işçileri Siirt Şirvan trafik kazası

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