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Siirt'te PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:25 | Son Güncelleme

Siirt'te PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt terör operasyonu

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