Siirt'te polis, kutlamalara katılanların kimliklerini çekti

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, HDP İl Başkanlığı'nın Eruh yolu üzerindeki nevruz alanında yaptığı kutlamaya katılmak isteyenler, polis tarafından kimliklerinin fotoğrafı çekildikten sonra alana alındı. HDP'nin Siirt'in Eruh yolu üzerindeki nevruz alanında yaptığı kutlamaya, HDP Siirt eski Milletvekili Besime Gonca, HDP'li ve DBP'li yöneticiler ile vatandaşlar katıldı. Eruh karayolu üzerinde yapılan nevruz kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, alan içerisine girenlerin kimliklerinin tek tek fotoğrafını çekmesi dikkat çekti. Alan içerisine girmek isteyen basın mensuplarının yaka kartının yanı sıra kimliklerinin fotoğraflarını da çeken emniyet güçleri, alana girmek isteyen ancak yanında kimlikleri olmayanları almadı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan nevruz kutlamalarında, alanda bulunan bir kadın, kadın polisler tarafından sorgulanmak üzere alandan çıkarıldı. Kadın üzerindeki sarı-kırmızı-yeşil renkli fulara polis el koydu. Kutlama, Kürtçe şarkı ve türkülerin seslendirilip, halay çekilmesinin ardından sona erdi.
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