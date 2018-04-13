Siirt'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te öğleden sonra etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok iş yerinin deposunu su basarken, sürücüler trafikte zorluk yaşadı.
Siirt kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazı iş yerlerinin depolarını su bastığı belirtilirken, etkili olan yağış trafiği de aksattı. Aydınlar, Cumhuriyet ve Yeni Mahalle caddelerinde araçlar güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, iş yerlerine ve saçak altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
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