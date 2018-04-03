HABER

Siirt'te savaş mağduru öğrencilere giyim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

"Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu" projesi kapsamında bin 870 muhtaç öğrenciye kıyafet dağıtıldı

SİİRT (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında imzalanan "Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu" projesi kapsamında Siirt'te bin 870 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, merkez gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu" projesi kapsamında bin 870 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Dağıtılan yardımlarla çocukların sevincine ortak olduklarını belirten Süzgün, "Projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklar çok sevinçli. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi çocuklar." dedi.

Merkez müdürü Suriyeli Hammud Elmatar da yardımlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Suriyeli öğrencilerden Müeyyide Lakmes, yeni kıyafetlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
Bu görüntünün ardından büyük sürprizBu görüntünün ardından büyük sürpriz
Fransızlar da teröristlerin yanında Fransızlar da teröristlerin yanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projes Siirt Siirt'te bin 890 öğrenciye giyim yardımı

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.