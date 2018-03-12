Tiyatro severleri yeni oyunlarla bir araya getirmeye devam eden Siirt Belediyesinin Kurtuluş Savaşı kahramanlarından "Kara Fatma" olarak bilinen Fatma Seher Erden’in hayatını konu alan tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.
Siirt Belediyesinin destekleriyle Kültür Merkezinde sahnelen, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ve "Kara Fatma" olarak bilinen Fatma Seher Erden’in hayatının anlatıldığı “Seher’in Kadınları” adlı tiyatro oyunu Siirtlilerden tam not aldı. Milli mücadelenin kadın kahramanı Üsteğmen "Kara Fatma"nın hikâyesi başta olmak üzere savaş yıllarında kadınların üstlendikleri tarihi görevler duygusal bir dille anlatıldı. Tek perdelik oyunda, kocası Sarıkamış’ta şehit düşen Fatma Seher’in gönüllü intikamcı birliği kurarak, savaş yıllarında ülkeye verdiği desteğin yanı sıra ülke savunmasında üstlendiği aktif görevler o dönemin ruhuna uygun olarak yazılan senaryo, kostümler ve sahne dekoruyla izleyiciye aktarıldı.
Salonda büyük bir etki oluşturan oyunun sonlarına doğru Türkiye’de öldürülen kadınların fotoğrafları slayt şeklinde gösterilerek, kadına karşı şiddetin bitirilmesi vurgulandı. Yaklaşık bir saat süren tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük alkış aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk onu affetmişti! Hayatını kaybetti
Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Yardım istediği arkadaşı cinsel istismarda bulundu! Annesi şikâyetçi olmadı
Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!
Hamile kaldıkları için işten çıkarıldılar!
Bu fotoğraf hayat kurtardı!
Yüzyıllardır bedeni çürümüyor!
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum