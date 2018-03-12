Tiyatro severleri yeni oyunlarla bir araya getirmeye devam eden Siirt Belediyesinin Kurtuluş Savaşı kahramanlarından "Kara Fatma" olarak bilinen Fatma Seher Erden’in hayatını konu alan tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Siirt Belediyesinin destekleriyle Kültür Merkezinde sahnelen, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ve "Kara Fatma" olarak bilinen Fatma Seher Erden’in hayatının anlatıldığı “Seher’in Kadınları” adlı tiyatro oyunu Siirtlilerden tam not aldı. Milli mücadelenin kadın kahramanı Üsteğmen "Kara Fatma"nın hikâyesi başta olmak üzere savaş yıllarında kadınların üstlendikleri tarihi görevler duygusal bir dille anlatıldı. Tek perdelik oyunda, kocası Sarıkamış’ta şehit düşen Fatma Seher’in gönüllü intikamcı birliği kurarak, savaş yıllarında ülkeye verdiği desteğin yanı sıra ülke savunmasında üstlendiği aktif görevler o dönemin ruhuna uygun olarak yazılan senaryo, kostümler ve sahne dekoruyla izleyiciye aktarıldı.

Salonda büyük bir etki oluşturan oyunun sonlarına doğru Türkiye’de öldürülen kadınların fotoğrafları slayt şeklinde gösterilerek, kadına karşı şiddetin bitirilmesi vurgulandı. Yaklaşık bir saat süren tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük alkış aldı.