Siirt'te şehit aileleri ve gazilere iftar

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Devletimiz ve milletimiz, bölücü teröre ve teröre taşeronluk yapan karanlık güçlere asla fırsat vermeyecektir." dedi.

Vali Atik, Valilik ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce polisevinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Atik, barış ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneğinin gösterildiği ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle birlikte omanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Atik, "Bugün şanlı bayrağımızın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, canını bu vatan, milletin bekası uğrunda şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan gazilerimizin sayesindedir.'' diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmayı kendisine görev olarak gördüğünü ifade eden Atik, şöyle devam etti:

"Şehit aileleri bizim baş tacımızdır. Gazilerimiz bizim göz bebeğimizdir. Devletimiz ve milletimiz, bölücü teröre ve teröre taşeronluk yapan karanlık güçlere asla fırsat vermeyecektir. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, esenliği, halkımızın geleceği için ne gerekirse onu yapmaya bütün gücümüzle devam edeceğiz. Siirt, güvenlik ve asayiş bakımından örnek bir ildir."