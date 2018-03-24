Siirt'te şehit asker için tören

SİİRT (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'ndaki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Çetin için Siirt'te tören yapıldı.
PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde şehit düşen Çetin için hastanenin bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Fuat Atik, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir'in okuduğu duanın ardından cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, helikopterle Batman'a gönderildi.
Şehit Uzman Çavuş Çetin'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a nakledileceği öğrenildi.
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