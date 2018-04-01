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Siirt'te şehit asker için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Dut için tören düzenlendi

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut için tören düzenlendi.

Siirt'te 30 Mart'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit olan Dut'un cenazesi, ambulans ile İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek; siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Dut'un Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Törene katılan vatandaşlar sık sık "Şehit Emre yolun yolumuz", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Bekar olan şehit Dut'un cenazesinin ambulansa götürülmesi sırasında vatandaşlar Türkçe ve Arapça "Damat Emre" diyerek salavatlar getirdi.

İl Müftüsü Faruk Arvas'ın okuduğu duanın ardından ambulansa konulan şehidin naaşı, helikopter ile Batman'a gönderildi.

Şehit Dut'un cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine nakledileceği belirtildi.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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