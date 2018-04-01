Siirt'te şehit asker için tören

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut için tören düzenlendi.

Siirt'te 30 Mart'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit olan Dut'un cenazesi, ambulans ile İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek; siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Dut'un Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.