Siirt'te şehit çocukları ağırlandı

SİİRT (AA) - AK Parti Siirt İl Teşkilatı, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 6 şehit veren Ekmekçiler köyündeki şehit çocuklarını ağırladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Kadın ve Gençlik Kollarının ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte köyden anneleri eşliğinde alınan şehit çocukları kent merkezine getirildi.

Sinemaya götürülen çocuklar, daha sonra kendilerine verilen hediye çekleri ile alışveriş yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, terör örgütlerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını söyledi. Bölgenin huzurdan yana olduğunu belirten Temiz, "Bu cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü adına canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin çocukları bizlere emanettir." dedi.

Etkinliğe katılan Vali Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik de çocuklarla yakından ilgilendi.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.