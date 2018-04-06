Siirt’te şehitler için mevlit okutuldu

Siirt’te Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, polis teşkilatı ve şehitler için mevlit ve hatim duası okundu

Valilik himayelerinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cuma Namazı öncesi Ebu Vefa Camisinde mevlit programı düzenlendi. İl Müftülüğünde görevli din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okunmasının ardından, İl Müftüsü Faruk Arvas, tarafından şehitlerin ruhlarına ithaf edilmek üzere 10 hatmin duası yapıldı. Şehitlik mertebesinin yüceliğini anlatan Arvas, tüm aziz şehitlerin ruhlarına ithaf edilmek üzere 10 hatmi şerif okuduklarını belirtti.

Mevlit programına, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Baro Başkanı Avukat Nizam Dilek, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit sonrası gülsuyu ve lokum ikram edildi.