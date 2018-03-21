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Siirt'te sulama kanalına düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 22:16 | Son Güncelleme

Siirt'te sulama kanalına düşen çocuk öldü

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gözlüce köyünde sulama kanalına çocuk düştüğü ihbarını alan ilçe jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Yakınları ve ekipler, 3 yaşındaki Celal Beyazgül'e, suya düştüğü yerin yaklaşık 100 metre uzağında ulaştı.

Kanaldan cansız bedeni çıkarılan çocuğun cenazesi 112 Acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Celal Beyazgül Siirt sulama kanalı

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