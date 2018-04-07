Siirt’te tıp fakültesi için karar alındı

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, üniversitelerinde tıp fakültesi kurulması kararının Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) genel kurul toplantısında kabul edildiğini bildirdi.
SİÜ Kezer yerleşkesi sosyal tesis toplantı salonunda basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda alınan karar ile ilgili açıklamada bulunan Erman, tıp fakültesinin Siirt’te kurulması kararını memnuniyetle karşıladıklarını, Siirt ekonomisine katkı sağlayacağını ve eğitim-öğretimde çıta yükselteceklerini dile getirdi.
Rektör Erman, “İlimizde tıp fakültesi kurulması eğitim- öğretime başlanılması ile ilgili işlemlerin çok uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum. Bakanlar kurulunun onaydan geçmesiyle memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
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