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Siirt'te trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:56 | Son Güncelleme

Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş yaşamını yitirdi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesinin Ziyaret beldesinde görevli Uzman Çavuş Fatih Ertan yönetimindeki 54 TF 881 plakalı otomobil, Hayrettin Akgün Bulvarı Çay Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada Ertan yaşamını yitirdi.

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1 uzman çavuş öldü baykan Siirt trafik kazası

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