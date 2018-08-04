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Siirt'te trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Kazada 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 uzman onbaşı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Uzman Onbaşı olarak görev yapan Murat Kemal (23) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Siirt Kurtalan karayolunda şarampole devrildi.

Kazada, Murat Kemal olay yerinde hayatını kaybetti.

Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Kemal'in cenazesi memleketi Giresun'a gönderildi.

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Siirt trafik kazası

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