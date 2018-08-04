Siirt'te trafik kazası

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 uzman onbaşı yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Uzman Onbaşı olarak görev yapan Murat Kemal (23) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Siirt Kurtalan karayolunda şarampole devrildi.
Kazada, Murat Kemal olay yerinde hayatını kaybetti.
Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Kemal'in cenazesi memleketi Giresun'a gönderildi.
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