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Siirt'te uçurumdan düşen genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 00:00 | Son Güncelleme

Siirt'te uçurumdan düşen genç öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te uçurumdan düşen genç yaşamını yitirdi.

Botan Çayı kenarındaki Delikli Taş'ta (Rasıl Hacar) uçurumdan düşen kişiyi gören vatandaşlar, durumu cep telefonu ile jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, ulaştıkları 25 yaşındaki Hasan Öbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Öbüz'ün cesedi Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Siirt şüpheli ölüm

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