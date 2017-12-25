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Siirt'te uzman çavuşa kurşun yağdıran kişinin kimliği çok şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 13:52 | Son Güncelleme 14 saat önce

Siirt Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde ağır yaralanan Uzman Çavuş H.N' yi vuran kişinin de bir uzman çavuş olduğunu açıkladı.

Uzman Çavuş H.N. Siirt kent merekezinde araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.Uzman Çavuş H.N.'ye doğru 6 - 7 el ateş eden saldırgan, ara sokaklara kaçarak içini kaybettirdi. Ağır yaralanarak yerde kalan Uzman Çavuş H.N.'ye ise ilk yardımı çevredekiler yaptı. Uzman Çavuş H.N., çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Uzman Çavuş'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının gerçekleşmesinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Emniyet müdürlüğü yaptığı açıklamada Uzman Çavuş H.N' yi vuran kişinin de bir uzman çavuş olduğunun belirlenidğini açıkladı.

NEDEN VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Siirt’te dün akşam Uzman çavuş H.N’yi vuran Uzaman Çavuş G.T yakalandı. H.N’yi borç sebebiyle vurduğunu söyledi.

İlk belirlemelere Uzman Çavuş G.T. borçlu olduğu Uzman Çavuş H.N.’ yi Güres Caddesi Ziraat Bankası önünde 3-4 el ateş etmek suretiyle yaraladı. Daha sonra olay yerinden uzaklaşarak evine geçen G.T. 155 ihbar hattını arayarak olayı gerçekleştiren şahsın kendisi olduğunu söyledi. Eve gelen polis G.T’yi gözaltına aldı.(DHA)

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Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı!

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