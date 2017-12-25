Siirt'te uzman çavuşa kurşun yağdıran kişinin kimliği çok şaşırttı

Uzman Çavuş H.N. Siirt kent merekezinde araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.Uzman Çavuş H.N.'ye doğru 6 - 7 el ateş eden saldırgan, ara sokaklara kaçarak içini kaybettirdi. Ağır yaralanarak yerde kalan Uzman Çavuş H.N.'ye ise ilk yardımı çevredekiler yaptı. Uzman Çavuş H.N., çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Uzman Çavuş'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırının gerçekleşmesinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Emniyet müdürlüğü yaptığı açıklamada Uzman Çavuş H.N' yi vuran kişinin de bir uzman çavuş olduğunun belirlenidğini açıkladı.
NEDEN VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Siirt’te dün akşam Uzman çavuş H.N’yi vuran Uzaman Çavuş G.T yakalandı. H.N’yi borç sebebiyle vurduğunu söyledi.
İlk belirlemelere Uzman Çavuş G.T. borçlu olduğu Uzman Çavuş H.N.’ yi Güres Caddesi Ziraat Bankası önünde 3-4 el ateş etmek suretiyle yaraladı. Daha sonra olay yerinden uzaklaşarak evine geçen G.T. 155 ihbar hattını arayarak olayı gerçekleştiren şahsın kendisi olduğunu söyledi. Eve gelen polis G.T’yi gözaltına aldı.(DHA)
İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
İsrail gözaltına alınan iki Türk'ü sınır dışı etti!
Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi
Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!
Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!
Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri
Suudi Arabistan'da hayat düşünüldüğü gibi değil!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a aşı tepkisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum